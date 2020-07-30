«По этой логике закладка российских "Мистралей" во Франции означала милитаризацию НАТО со стороны России. Что-то здесь не вяжется. Доводы Евросоюза очевидно несостоятельны», — сказал Мурадов.
По его словам, крымские верфи готовы принимать заказы на постройку судов в том числе и со стороны стран Евросоюза.
«Может, это как-то уравновесит ситуацию в головах чиновников Евросоюза. А что касается региональной безопасности в Черном море, то вызывает удивление, что Еврокомиссия превращается в военно-политическую структуру, занимающуюся вопросами мировой безопасности», — подчеркнул постпред.
После того как на керченском заводе «Залив» заложили два универсальных десантных корабля, Европейский союз выступил с заявлением, что это якобы свидетельствует о милитаризации Крыма и имеет негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.