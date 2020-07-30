Постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал несостоятельным заявление Евросоюза о милитаризации крымского полуострова. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости

На благо ВМФ и Крыма. Путин дал старт строительству сразу шести современных боевых кораблей © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк сказал Мурадов.

По его словам, крымские верфи готовы принимать заказы на постройку судов в том числе и со стороны стран Евросоюза.

«Может, это как-то уравновесит ситуацию в головах чиновников Евросоюза. А что касается региональной безопасности в Черном море, то вызывает удивление, что Еврокомиссия превращается в военно-политическую структуру, занимающуюся вопросами мировой безопасности», — подчеркнул постпред.

После того как на керченском заводе «Залив» заложили два универсальных десантных корабля, Европейский союз выступил с заявлением, что это якобы свидетельствует о милитаризации Крыма и имеет негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.