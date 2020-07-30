В новостном сюжете утверждалось, что Шкляров «мобилизовал» вокруг оппозиционера Сергея Тихановского протестный электорат.
Тихановский, который намеревался баллотироваться в президенты, в настоящее время находится в СИЗО. Вместо него свою кандидатуру выдвинула его супруга Светлана Тихановская.
Виталия Шклярова, по данным СМИ, называют «серым кардиналом политических кампаний». Известно, что он работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель и Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России он сотрудничал со штабом Ксении Собчак.