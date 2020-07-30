В Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом в среду, 29 июля, сообщил телеканал ОНТ

ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк Сергея Тихановского протестный электорат.

Тихановский, который намеревался баллотироваться в президенты, в настоящее время находится в СИЗО. Вместо него свою кандидатуру выдвинула его супруга Светлана Тихановская.

Виталия Шклярова, по данным СМИ, называют «серым кардиналом политических кампаний». Известно, что он работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель и Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России он сотрудничал со штабом Ксении Собчак.