«Избили чем-то резиновым»: в Николаеве напали на сторонника Шария

В Николаеве произошло нападение на сторонника «Партии Шария». Об этом 29 июля сообщил лидер партии, украинский видеоблогер Анатолий Шарий

Одесский эксперт сказал, зачем на самом деле власть Зеленского атакует партию Шария © Facebook, Партія Шарія

По словам пострадавшего, на него напали несколько человек, избили, разбили телефон и «попросили передать привет Шарию».

«Меня избили чем-то резиновым, потом вызвал скорую. Мне разбили телефон, и я не мог связаться (ни с кем) вплоть до вечера. Скорая меня никуда не отвозила и сказала ехать домой самостоятельно. Я и добрался домой», — приводит слова потерпевшего Шарий.

В июне возле офиса Зеленского состоялся митинг сторонников Шария. Они требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку. Позднее они направились к зданию МВД.

При этом ряд радикальных организаций провели акцию протеста против митинга сторонников Шария и забросали их яйцами.