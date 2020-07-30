«Избили чем-то резиновым»: в Николаеве напали на сторонника Шария

«Произошло очередное нападение на сторонников "Партии Шария". На этот раз в Николаеве», — написал он.
По словам пострадавшего, на него напали несколько человек, избили, разбили телефон и «попросили передать привет Шарию».
«Меня избили чем-то резиновым, потом вызвал скорую. Мне разбили телефон, и я не мог связаться (ни с кем) вплоть до вечера. Скорая меня никуда не отвозила и сказала ехать домой самостоятельно. Я и добрался домой», — приводит слова потерпевшего Шарий.
В июне возле офиса Зеленского состоялся митинг сторонников Шария. Они требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку. Позднее они направились к зданию МВД.
При этом ряд радикальных организаций провели акцию протеста против митинга сторонников Шария и забросали их яйцами.