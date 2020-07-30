Киев рассматривает возможность экстрадиции задержанных в Белоруссии. Об этом 29 июля сообщил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передает «Пятый канал»

МИД Белоруссии пригласит послов РФ и Украины по делу о задержанных россиянах © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

Он отметил, что уже обращался с этим вопросом в МИД.

«Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны», — добавил он.

Накануне белорусское госагентство Белта сообщило, что под Минском якобы задержали «32 боевиков иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.

В сюжете телеканала продемонстрировали нашивки, медальоны с информацией о группе крови, а также российские паспорта задержанных, на некоторых в качестве места рождения указана Украина и Украинская ССР.