Хотя Джо Байден объявляет публично, что его кандидатом в вице-президенты будет темнокожая женщина, согласно имеющейся статистике, сегодня чернокожие — это даже не вторая категория населения в США по численности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист Александр Малькевич

Трамп объявил американский майдан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Александра Малькевича, численность белого населения неуклонно снижается, и к 2050 году белых останется всего 46%.

«Чтобы мы понимали масштаб бедствия, белых-то 60%, а латинос —19,5%, а негров —14%! Кстати, в 2050-м латинос будет вообще 30% населения США, а черных — всего 15%. Поэтому вопиющая несправедливость на наших глазах разворачивается. У черных уже был президент Барак Обама, куча других высокопоставленных людей, а самая известная латиноамериканка — это пока Александрия Окасио-Кортес, а она всего-навсего конгрессвумен», — рассказал журналист.

Предвыборная борьба в США проходит на фоне массовых протесов цветного населения, спровоцированных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских 26 мая в Миннеаполисе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.