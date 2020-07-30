«То есть белых, может быть, 60%, но вторая — это латинос! И для меня удивительно, насколько американское общество в кавычках элегантно обходит эту неудобную тему. То есть где кандидаты в вице-президенты от латиноамериканского сообщества? И за кого будут голосовать латиносы — это тоже большой вопрос», — объяснил собеседник издания.
По словам Александра Малькевича, численность белого населения неуклонно снижается, и к 2050 году белых останется всего 46%.
«Чтобы мы понимали масштаб бедствия, белых-то 60%, а латинос —19,5%, а негров —14%! Кстати, в 2050-м латинос будет вообще 30% населения США, а черных — всего 15%. Поэтому вопиющая несправедливость на наших глазах разворачивается. У черных уже был президент Барак Обама, куча других высокопоставленных людей, а самая известная латиноамериканка — это пока Александрия Окасио-Кортес, а она всего-навсего конгрессвумен», — рассказал журналист.
Предвыборная борьба в США проходит на фоне массовых протесов цветного населения, спровоцированных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских 26 мая в Миннеаполисе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.