Однажды Россия уже подружилась с США. Но ценой этой дружбы оказался распад Советского Союза, а взамен Москва так ничего и не получила. Такое мнение выразил политический аналитик Евгений Сатановский в своем Telegram

Сатановский рассказал, какую еще подлость придумают США, чтобы сорвать строительство «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Эксперт в частности отметил, что в результате дружбы с США Россия фактически сдала свои геополитические позиции, многие страны из бывшего СССР оказались ее врагами, а НАТО вплотную подошло к ее границе.

По его мнению, предложение США к России блокироваться против Китая, ее крупнейшего экономического и потенциального военно-политического партнера, выглядит как минимум цинично.

«Нас с ними не против Китая блокироваться, нам им морды бить надо. В прямом смысле», — подчеркнул Сатановский.

Такие геополитические намерения Вашингтона политолог объяснил тем, что Китай, по всей видимости, усилился настолько, что имеет все шансы победить в холодной войне с США.