Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что допускает вероятность сценария, когда Россию удастся вовлечь в противостояние с Китаем.
Эксперт в частности отметил, что в результате дружбы с США Россия фактически сдала свои геополитические позиции, многие страны из бывшего СССР оказались ее врагами, а НАТО вплотную подошло к ее границе.
По его мнению, предложение США к России блокироваться против Китая, ее крупнейшего экономического и потенциального военно-политического партнера, выглядит как минимум цинично.
«Нас с ними не против Китая блокироваться, нам им морды бить надо. В прямом смысле», — подчеркнул Сатановский.
Такие геополитические намерения Вашингтона политолог объяснил тем, что Китай, по всей видимости, усилился настолько, что имеет все шансы победить в холодной войне с США.