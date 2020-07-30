Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом
Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом
© Sputnik /Asatur Yesayants
Эксперт пояснил, что не все жители Армении могут соглашаться с такой политикой национальных элит, поэтому есть оппозиционные политические партии, дискурсы и пресса, которые думают по-другому.

«Так это действует во всем мире. Когда будут выборы, тогда будет понятно, насколько население Армении поддерживает или не поддерживает политику элит», — указал Искандарян.

На сегодняшний день люди думают по-разному, но элиты видят ситуацию так, как они ее видят, и в зависимости от этого принимают политические решения, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 