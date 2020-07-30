У армянских элит есть определенное понимание национальных интересов страны, и в рамках этого определенного понимания они эти интересы защищают. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом © Sputnik /Asatur Yesayants

«Так это действует во всем мире. Когда будут выборы, тогда будет понятно, насколько население Армении поддерживает или не поддерживает политику элит», — указал Искандарян.

На сегодняшний день люди думают по-разному, но элиты видят ситуацию так, как они ее видят, и в зависимости от этого принимают политические решения, добавил политолог.

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