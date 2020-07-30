Эксперт пояснил, что не все жители Армении могут соглашаться с такой политикой национальных элит, поэтому есть оппозиционные политические партии, дискурсы и пресса, которые думают по-другому.
«Так это действует во всем мире. Когда будут выборы, тогда будет понятно, насколько население Армении поддерживает или не поддерживает политику элит», — указал Искандарян.
На сегодняшний день люди думают по-разному, но элиты видят ситуацию так, как они ее видят, и в зависимости от этого принимают политические решения, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.