В последнее время Россия в отношении стран бывшего СССР начинает использовать не просто «мягкую сил», а стала более активно задействовать экономическую составляющую. В этом плане классическим примером является Белоруссия. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Украина находится в самоизоляции и, чтобы из нее выйти, ей нужен иной политический класс © РИА Новости, Владимир Трефилов

В связи с этим политолог обратил внимание, что тот газопровод, который проложили на территории Украины еще в советское время, больше сдерживает российско-украинские отношения, чем многие другие вещи, вместе взятые.

Поэтому переход на рационализацию отношений очень важен, потому что отсутствие таких привязок приводит к тому, что у России был хороший имидж, но страны бывшего СССР все равно уходили в сторону Запада, добавил Абзалов.