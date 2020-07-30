«Риторика господина Лукашенко о том, что нужно сплотиться спиной к спине против единой угрозы, не поменялась, в чем-то стала даже более радикализированной, но Москва уже требует конкретных решений в части экономики, прекрасно понимая, что экономическая интеграция важнее политической части», — пояснил эксперт.
В связи с этим политолог обратил внимание, что тот газопровод, который проложили на территории Украины еще в советское время, больше сдерживает российско-украинские отношения, чем многие другие вещи, вместе взятые.
Поэтому переход на рационализацию отношений очень важен, потому что отсутствие таких привязок приводит к тому, что у России был хороший имидж, но страны бывшего СССР все равно уходили в сторону Запада, добавил Абзалов.