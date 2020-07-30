Нет ни одной официальной информации ни от немецкой, ни от французской, ни уж тем более от российской стороны, что встреча в Нормандском формате в ближайшее время вообще возможна. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Молчанов: США посредством «мягкой силы» вырастили нынешнюю украинскую элиту © Facebook, Денис Жарких

«Поэтому никакой встречи в нормандском формате не будет. Это только в голове у Зеленского или Ермака планируется какая-то встреча в нормандском формате», — считает Молчанов.

По его мнению, президент Зеленский в связи с местными выборами просто хочет сейчас изобразить из себя президента-миротворца, и остановить падение рейтинга своей партии. Однако, добавил политолог, как минимум российская сторона такой подарок до выборов ему делать не будет.