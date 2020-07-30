Политолог Молчанов: США посредством «мягкой силы» вырастили нынешнюю украинскую элиту
Политолог Молчанов: США посредством «мягкой силы» вырастили нынешнюю украинскую элиту
© Facebook, Денис Жарких
Эксперт пояснил, что несмотря на объявленное перемирие в Донбассе не выполнено коммюнике предыдущей встречи от 9 декабря: нет ни новых участков по разведению сил, ни новых КПВВ, ни "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

«Поэтому никакой встречи в нормандском формате не будет. Это только в голове у Зеленского или Ермака планируется какая-то встреча в нормандском формате», — считает Молчанов.

По его мнению, президент Зеленский в связи с местными выборами просто хочет сейчас изобразить из себя президента-миротворца, и остановить падение рейтинга своей партии. Однако, добавил политолог, как минимум российская сторона такой подарок до выборов ему делать не будет.

 