Эксперт пояснил, что несмотря на объявленное перемирие в Донбассе не выполнено коммюнике предыдущей встречи от 9 декабря: нет ни новых участков по разведению сил, ни новых КПВВ, ни "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.
«Поэтому никакой встречи в нормандском формате не будет. Это только в голове у Зеленского или Ермака планируется какая-то встреча в нормандском формате», — считает Молчанов.
По его мнению, президент Зеленский в связи с местными выборами просто хочет сейчас изобразить из себя президента-миротворца, и остановить падение рейтинга своей партии. Однако, добавил политолог, как минимум российская сторона такой подарок до выборов ему делать не будет.