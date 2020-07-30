Эксперт пояснил, что когда солдаты сидят в окопах и стреляют друг в друга, то это не означает, что скоро начнется наступление, потому что стрельба осуществляется и во время наступления, и во время обороны.
«Поэтому, конечно, элементы «цветных революций» в Соединенных Штатах используются. Почему бы их не использовать, если многократно работали в других государствах? Но цели свержения власти, разрушения государства и передачи управления вовне в данном случае не преследуются», — пояснил Стариков.
По его мнению, целью всех этих протестов является победа Демократической партии на выборах президента и свержение на этом посту Дональда Трампа, а все эти митинги и демонстрации — не более, чем антураж.