«Цветные революции» преследуют цель смены режима в стране и подчинения его внешним силам. В случае с массовыми беспорядками в США такой цели нет. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Николай Стариков: В США нет «голубей», там есть только подвиды «ястребов» © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«Поэтому, конечно, элементы «цветных революций» в Соединенных Штатах используются. Почему бы их не использовать, если многократно работали в других государствах? Но цели свержения власти, разрушения государства и передачи управления вовне в данном случае не преследуются», — пояснил Стариков.

По его мнению, целью всех этих протестов является победа Демократической партии на выборах президента и свержение на этом посту Дональда Трампа, а все эти митинги и демонстрации — не более, чем антураж.