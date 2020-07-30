Эксперт пояснил, что в то время различные регионы страны совершенно по-разному видели и будущее государства, и внешнеполитические приоритеты, и являлись сторонниками противоположных политических сил и политических партий.
Самое главное, по его мнению, заключается в том, что представители власти ничего не делали для того, чтобы гармонизировать ситуацию в государстве.
«Как мы помним, летом и осенью 2013 года одним из очень важных факторов, который впоследствии стал спусковым крючком, была дискуссия относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли и ассоциации с ЕС. Это повлияло в значительной степени, потому что этот вопрос очень сильно раскалывал украинское общество, накалял страсти и политизировал его», — указал Денисов.
Также важной предпосылкой были отношения с РФ, которые в значительной степени по некоторым треками были достаточно успешными и позитивными, что очень не устраивало, допустим, ту же западную часть Украины, добавил политолог.
То есть на самом деле очень много внешних и внутренних причин, и о них можно говорить минимум час, заключил собеседник издания.