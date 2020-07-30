«Мягка сила» Запада пока превосходит «мягкую силу» России, потому что Запад прежде всего демонстрирует пример успешного экономического и технологического развития. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: России не надо думать, что страны бывшего СССР никуда не уйдут от нее © Facebook, Алексей Дзермант

По его имению, именно это привлекает тех людей, которые тянуться к чему-то лучшему, к развитию, и Запад выжимает максимум из этого привлекательного образа.

«Иногда Запад просто колонизирует и разрушает определенные государства, как ту же Украину, которая на эти образы покупается и следует им», — пояснил Дзермант.

Поэтому чтобы России стать успешнее, нужно прежде всего демонстрировать успехи в собственном экономическом и технологическом развитии, добавил политолог.

А если еще дополнить эти успехи базисом о более справедливом мироустройстве и уважении к различным взглядам, традициям, ценностям, религиям, Россия может стать более успешной, чем Запад, заключил собеседник издания.