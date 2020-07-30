Эксперт подчеркнул, что именно на этом базируется привлекательность Запада: лучшие технологии, благосостояние, образование.
По его имению, именно это привлекает тех людей, которые тянуться к чему-то лучшему, к развитию, и Запад выжимает максимум из этого привлекательного образа.
«Иногда Запад просто колонизирует и разрушает определенные государства, как ту же Украину, которая на эти образы покупается и следует им», — пояснил Дзермант.
Поэтому чтобы России стать успешнее, нужно прежде всего демонстрировать успехи в собственном экономическом и технологическом развитии, добавил политолог.
А если еще дополнить эти успехи базисом о более справедливом мироустройстве и уважении к различным взглядам, традициям, ценностям, религиям, Россия может стать более успешной, чем Запад, заключил собеседник издания.