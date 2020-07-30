У китайского коммунизма, подчеркнул эксперт, нет никаких экспансионных планов. Но само усиление Китая как экономически, так и военно-политически угрожает гегемонии США.
«Конфронтация США с Европой или с Китаем и с Россией неизбежна, пока США будут пытаться сохранять свою гегемонию в мире. Но мир другой и не позволит США сохранить свою гегемонию. А у США нет уже сил отстоять ее», — пояснил Кедми.
Собеседник издания добавил, что Соединённым Штатам уже в любом случае никто не позволит выполнять функцию мирового жандарма, о чем, в частности, свидетельствует пример Сирии.
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