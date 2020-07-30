Проблема Китая — основная проблема США. Но не в том демагогическом ключе, о котором кричит американская пропаганда. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Америке больше никто не позволит оставаться мировым жандармом © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«Конфронтация США с Европой или с Китаем и с Россией неизбежна, пока США будут пытаться сохранять свою гегемонию в мире. Но мир другой и не позволит США сохранить свою гегемонию. А у США нет уже сил отстоять ее», — пояснил Кедми.

Собеседник издания добавил, что Соединённым Штатам уже в любом случае никто не позволит выполнять функцию мирового жандарма, о чем, в частности, свидетельствует пример Сирии.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.