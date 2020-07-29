Решение парламентской фракции «Слуги народа» по выдвижению кандидата в мэры Киева не имеет ничего общего с демократической процедурой праймериз. Об этом 29 июля заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на брифинге, передает Интерфакс-Украина

Кандидат в мэры Киева Верещук вызвала Кличко на дебаты © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

Он призвал СМИ не использовать словосочетание «победитель праймериз "Слуги народа"» в Киеве, поскольку, по его мнению, нарушается демократическая составляющая процедуры. По его словам, необходимо голосование избирателей или членов политической партии.

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» определилась с кандидатом на пост мэра Киева. Им стала депутат Ирина Верещук.