«Что мы получили в Киеве? Мы получили заседание фракции политической партии, которая, опираясь на результаты социологии и на мнение президента Украины, принимает решение о том, кто будет выдвинут от партии… Это не внутрипартийная демократия, это не демократия вообще, это скорее напоминает ЦК КПСС», — отметил Кошель.
Он призвал СМИ не использовать словосочетание «победитель праймериз "Слуги народа"» в Киеве, поскольку, по его мнению, нарушается демократическая составляющая процедуры. По его словам, необходимо голосование избирателей или членов политической партии.
Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» определилась с кандидатом на пост мэра Киева. Им стала депутат Ирина Верещук.