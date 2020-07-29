Российский писатель Захар Прилепин 29 июля в своем Telegram-канале прокомментировал задержание 33 человек в Белоруссии, которые, по утверждениям местных СМИ, имеют гражданство РФ и являются сотрудниками частной военной компании

В среду, 29 июля, белорусское госагентство БелТа сообщило, что КГБ республики провело задержание 33 иностранных наемников, также были опубликованы их фамилии, все они якобы являются гражданами России. После этого на Украине обратили внимание, что некоторые из них ранее попадали на сайт «Миротворец», как воевавшие в Донбассе на стороне народных республик.

По словам Прилепина, действительно, несколько человек из этого списка числились в его батальоне в Донбассе, в котором состоял до недавнего времени писатель. В сети появились кадры задержания якобы российских наемников под Минском © Скриншот из видео АТН

«То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР, воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны», — написал он.

Прилепин добавил, что если руководство Белоруссии начнет использовать данный факт в своих интересах, то будет выглядеть нелепо.

«Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история — хорошо обученные люди движутся в определённых направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они всё это затеяли», — резюмировал он.

Telegram-канал Украина.ру прокомментировал пост Прилепина.

«Мы тоже испытываем схожие чувства. Но для Лукашенко в разгаре предвыборной схватки такое "лыко точно в строку", — сказано в публикации.