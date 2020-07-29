Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя задержание «российских наемников» под Минском, заявил, что Россия никогда не вмешивалась в подобные игры и всегда поддерживала президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает РИА Новости в среду, 29 июля

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