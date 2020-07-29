«То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, (считаю — ред.) крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры. Более того, явно и недвусмысленно всегда поддерживала Лукашенко», — сказал Калашников.
Ранее стало известно, что в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 россиянина, которые, по данным источника госагентства «БелТА», являются членами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Еще один человек был задержан на юге страны.