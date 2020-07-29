«Мы знаем точно, что спецслужбы как одной, так и другой страны занимаются этим вопросом», — заявила она.
Светлана Фабрикант также объяснила, почему каких-то громких новостей о том, как идет переговорный процесс, в ближайшую неделю ждать не стоит.
«В это время идет работа специальных служб, нет открытых переговоров, ни о чем не рассказывают, не говорят о суммах выкупа. Ведь как только какие-то конкретные факты переговорного процесса попадают в публичную плоскость, пираты, которые внимательно отслеживают сообщения в СМИ, сразу начинают повышать цены и выдвигать новые требования, поскольку понимают, что за их «товар» — наших людей — начинает кто-то бороться», — отметила она.
По ее словам, это схема, традиционная в подобных ситуациях: две — три недели, а то и месяц относительного молчания.