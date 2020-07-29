«Пандемия внесла свои коррективы. С учетом того, что произошла первая биологическая мировая война… Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, там "раздувал", но что это первая биологическая война…Почему? Потому что она охватила весь мир. Кто в этом виноват — это вопрос уже второго ряда. Мы на этот вопрос сейчас не можем дать ответ», — заявил он.
По словам Данилова, Украина при помощи данных исследований смогла спрогнозировать ситуацию с COVID-19 в Киеве и Львовской области на 95%.
Поэтому, подчеркнул чиновник, на Украине понимают, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с эпидемией на территории страны и готовы противостоять угрозе.