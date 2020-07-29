Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (сНБО) Украины Алексей Данилов назвал пандемию COVID-19 первой биологической мировой войной. Об этом 28 июля он заявил в эфире «Украина 24»

Больше тысячи украинцев подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

По словам Данилова, Украина при помощи данных исследований смогла спрогнозировать ситуацию с COVID-19 в Киеве и Львовской области на 95%.

Поэтому, подчеркнул чиновник, на Украине понимают, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с эпидемией на территории страны и готовы противостоять угрозе.