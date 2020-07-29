Создатели нового фильма из франшизы «Миссия невыполнима» хотят взорвать старинный железнодорожный мост над озером Пильховице ради съемок. Об этом на днях сообщила газета Daily Mail

Том Круз пострадал от коронавируса © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Слухи о том, что создатели фильма «Миссия невыполнима-7» собираются взорвать мост во время съемок, появились в польских СМИ, однако продюсеры кино, среди которых и актер Том Круз, пока не прокомментировали информацию.

При этом режиссер нового фильма про приключения суперагента разместил ролик с мостом и озером в своем аккаунте в Instagram, так что местные жители всерьез обеспокоились.

А когда к мосту наведались члены съемочной группы вместе с польскими военными, то они начали писать в соцсетях призывы сберечь достопримечательность.

Один из пользователей написал, что, видимо, ремонтировать мост невыгодно, поэтому им решили пожертвовать ради киноискусства, а другой просто попросил режиссера Кристофера Маккуори оставить их мост в покое и не уничтожать его.

Чтобы успокоить людей, руководство Государственных железных дорог Польши опубликовало обращение, в котором заверяет, что мост взрывать не будут. Он действительно будет снят в фильме, прозвучит взрыв, но после съемок переправа останется.

Международный комитет по охране промышленного наследия, сотрудничающий с ЮНЕСКО, уже направил письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому с просьбой разобраться в ситуации.