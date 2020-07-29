Отмечается, что в Минрегионе под председательством замминистра развития общин и территорий Вячеслава Негоды прошло совещание с заместителем главы ЦИК Виталием Плукарем и представителями секретариата.
«Представители ЦИК определили ряд проблемных вопросов, для урегулирования которых требуются координация усилий ЦИК, правительства, министерств и облгосадминистраций», — указано в сообщении.
В частности, комиссия информирует о проблемах с обеспечением безопасности во время организации и проведения местных выборов в Донбассе, а также трудности с регистрацией юридических лиц территориальных избирательных комиссий, сформированных на новой территориальной основе. Также необходимы дополнительные потребности для организации и проведения местных выборов в условиях пандемии.
ЦИК обращает внимание на неурегулированность определения юрисдикции городских, районных организаций, первичных ячеек политических партий и других их структурных образований, предусмотренных уставами партий как субъектов избирательного процесса в связи с изменениями админтерустройства.