Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины определила ряд проблем, связанных с организацией местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба правительственного портала

Отмечается, что в Минрегионе под председательством замминистра развития общин и территорий Вячеслава Негоды прошло совещание с заместителем главы ЦИК Виталием Плукарем и представителями секретариата.

«Представители ЦИК определили ряд проблемных вопросов, для урегулирования которых требуются координация усилий ЦИК, правительства, министерств и облгосадминистраций», — указано в сообщении.

Партия Зеленского определилась с руководителем кампании на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

ЦИК обращает внимание на неурегулированность определения юрисдикции городских, районных организаций, первичных ячеек политических партий и других их структурных образований, предусмотренных уставами партий как субъектов избирательного процесса в связи с изменениями админтерустройства.