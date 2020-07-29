Киевская местная прокуратура отменила предыдущее постановление о закрытии уголовного производства против Анатолия Шария. Об этом 29 июля рассказал исполнявший обязанности прокурора Киева Роман Говда в ответ на запрос нардепа Антона Полякова, сообщил Шарий в своем Telegram-канале

Шарий опубликовал документ об отмене постановления. Речь идет о деле касательно расстрела его автомобиля в 2011 году. Бесперспективная война. Чем для Зеленского обернется борьба с Шарием © president.gov.ua

«Сообщаю, что СВ Соломенского РУ ГУМВД Украины в г. Киев осуществлялось досудебное расследование в криминальном деле № 09-22986 касательно Шария А. А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 383 КК Украины ("Заведомо ложное сообщение о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения". — Ред.)», — говорится в документе.

Согласно подписанному Говдой документу, 1 июня постановление о закрытии дела было отменено, поскольку «не проведено ни одного следственного (разыскного) действия, направленного на устранение неполноты досудебного следствия и установления обстоятельств, необходимость каких указал суд».

На данный момент расследование продолжается.