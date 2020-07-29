В четверг, 30 июля, у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве пройдет акция протеста журналистов и творческого коллектива телеканала КРТ против подавления свободы слова. Об этом говорится в пресс-релизе КРТ

Отмечается, что в мае 2020 года Нацсовет должен был рассмотреть вопрос о продлении лицензии телеканалу КРТ. Все документы были подготовлены в установленные сроки, однако вместо проведения заседания Нацсовет, нарушая закон, назначил телеканалу пять внеплановых проверок.

Свобода или свобода слова? За что в Прибалтике и Украине сажают в тюрьму журналистов © Андрей Лубенский

Одной из причин также было названо появление в эфире 30-секундного видео с изображением Льва Лещенко, который исполнял песню «День Победы», что, по мнению некоторых представителей Нацсовета, угрожает национальной безопасности.

«Отдельно отметим, что непримиримую оценку со стороны Национального совета вызвал показ телеканалом КРТ материалов с критикой государственной информационной стратегии по продвижению искаженной гендерной проблемы и ненадлежащее освещение ЛГБТ-парада и однополых браков. Абсурдность преследования заключается в том, что телеканал поддерживает освещение Парада Победы и не освещает т.н. парад ЛГБТ. КРТ поддерживает Парад Победы и не поддерживает парад ЛГБТ!» — говорится в сообщении

Отмечается, что телеканал КРТ работает в эфире уже 17 лет и ни разу не имел никаких санкций за свои программы.