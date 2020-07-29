Отмечается, что в мае 2020 года Нацсовет должен был рассмотреть вопрос о продлении лицензии телеканалу КРТ. Все документы были подготовлены в установленные сроки, однако вместо проведения заседания Нацсовет, нарушая закон, назначил телеканалу пять внеплановых проверок.
Причинами для внеплановых проверок стали освещение Парада Победы в Минске, события с пронесением штандартов 4-х Украинских фронтов на параде на Красной площади, мнения гостей и аналитических материалов о событиях, связанных с Евромадайном, войной на Донбассе и сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года и другие.
Одной из причин также было названо появление в эфире 30-секундного видео с изображением Льва Лещенко, который исполнял песню «День Победы», что, по мнению некоторых представителей Нацсовета, угрожает национальной безопасности.
«Отдельно отметим, что непримиримую оценку со стороны Национального совета вызвал показ телеканалом КРТ материалов с критикой государственной информационной стратегии по продвижению искаженной гендерной проблемы и ненадлежащее освещение ЛГБТ-парада и однополых браков. Абсурдность преследования заключается в том, что телеканал поддерживает освещение Парада Победы и не освещает т.н. парад ЛГБТ. КРТ поддерживает Парад Победы и не поддерживает парад ЛГБТ!» — говорится в сообщении
Отмечается, что телеканал КРТ работает в эфире уже 17 лет и ни разу не имел никаких санкций за свои программы.