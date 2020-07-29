На Украине следует провести широкомасштабную судебную реформу, в рамках которой сократить число действующих в стране судебных учреждений с 764 до 200, заявил глава исполнительного комитета по вопросам реформ Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook

Он предложил среди прочего делегировать полномочия и функции Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Государственной судебной администрации Украины в единый орган контроля.

Саакашвили пригрозил применить инструменты прямой демократии для реформы украинских судов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Чтобы все это изменить, мы предлагаем создать другую систему судов», — предложил политик, уточнив, что имеет в виду переход на систему окружных судов.

При этом Высший административный суд, Высший коррупционный суд и Суд по интеллектуальной собственности Саакашвили ликвидировать не решился, предложив оставить их полномочия без изменений.