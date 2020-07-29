Он предложил среди прочего делегировать полномочия и функции Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Государственной судебной администрации Украины в единый орган контроля.
Саакашвили констатировал, что украинцы не доверяют нынешней судебной системе, так как вся она давно погрязла в коррупции и имеет собственный прейскурант цен для обращающихся туда граждан.
«Чтобы все это изменить, мы предлагаем создать другую систему судов», — предложил политик, уточнив, что имеет в виду переход на систему окружных судов.
При этом Высший административный суд, Высший коррупционный суд и Суд по интеллектуальной собственности Саакашвили ликвидировать не решился, предложив оставить их полномочия без изменений.