Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко за руку вывел пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко на сцену Майдана. Об этом 28 июля в эфире телеканала ZIK заявил депутат Украины шестого созыва Верховной Рады Кирилл Куликов

Второй заход Петра Порошенко © AFP, Sergei SUPINSKY

«Первое появление Петра Алексеевича на Майдане: сцена на Европейской площади, на сцене стоит Юрий Витальевич Луценко, барышня Карпа и кто-то еще. Идет Петр Алексеевич. Возле сцены стою я и разговариваю с [активным участником Майдана и затем депутатом Сергеем] Пашинским. Петр Алексеевич идет туда, а Пашинский поворачивается и говорит: "Петя, а куда ты идешь?" — Порошенко ему отвечает, что на сцену. А Пашинский выдает: "Петя, а идти ты…" — в общем выдает ему направление движения. А Юрий Витальевич [Луценко] взял Петра Алексеевича за руку и вывел на сцену. Так Петр Алексеевич впервые появился на сцене Майдана», — сказал Куликов.