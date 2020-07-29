По его словам, на сцене Майдана Порошенко был только один раз.
«Первое появление Петра Алексеевича на Майдане: сцена на Европейской площади, на сцене стоит Юрий Витальевич Луценко, барышня Карпа и кто-то еще. Идет Петр Алексеевич. Возле сцены стою я и разговариваю с [активным участником Майдана и затем депутатом Сергеем] Пашинским. Петр Алексеевич идет туда, а Пашинский поворачивается и говорит: "Петя, а куда ты идешь?" — Порошенко ему отвечает, что на сцену. А Пашинский выдает: "Петя, а идти ты…" — в общем выдает ему направление движения. А Юрий Витальевич [Луценко] взял Петра Алексеевича за руку и вывел на сцену. Так Петр Алексеевич впервые появился на сцене Майдана», — сказал Куликов.