По причине запуска в 2021 году второй части газопровода «Турецкий поток» Украина может потерять на транзите «голубого топлива» до 15 млрд кубометров в год, рассказал глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Его слова приводит официальное издание украинского кабмина «Правительственный курьер» 29 июля

Макогон отметил, что порядка 15 млрд кубометров российского газа идут через Украину в Венгрию.

Он добавил, что сейчас по всем признакам видно, что РФ не желает увеличивать объемы транзита газа через Украину.

Например, газопровод «Северный поток» сейчас находится на ремонте, но «Газпром» не использует газотранспортную систему (ГТС) Украины страны для того, чтобы компенсировать объемы поставок в Европу.

Миллиардные долги облгазов перед оператором ГТС лишили госбюджет Украины прибыли за транзит газа © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Когда же наконец будет достроен газопровод «Северный поток-2», Россия окончательно откажется от транзита газа по территории Украины, полагает эксперт.

Напомним, Россия стала строить газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток-2» после неоднократных попыток Киева использовать транзит российского газа как политический рычаг давления на Москву и Брюссель.

В 2008 году это привело к «газовой войне» между Украиной и Россией, что поставило под угрозу поставки газа в ЕС в отопительный период. Обходные газопроводы выгодны как России, так и Европе, поскольку снижают их зависимость от ненадежного транзитера.