В Киеве в жилом массиве Березняки прорвало трубу, что стало причиной провала проезжей части возле здания Рады. Об этом 29 июля сообщило КП «ДЭУ Печерского района»

Этого еще не хватало. На Украине сообщили об угрозе прорыва дамбы во Львовской области © пресс-служба президента Украины

Отмечается, что в настоящее время балансодержатель инженерных сетей уведомлен и планирует ремонтные работы.