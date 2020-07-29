«В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было выявлено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью на ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время балансодержатель инженерных сетей уведомлен и планирует ремонтные работы.