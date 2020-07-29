Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника рассказала, почему оппозиционер принял решение уехать в Россию. Об этом в среду, 29 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на эфир «Эха Москвы»

Ранее источник в окружении Цепкало сообщил, что оппозиционер срочно уехал из Белоруссии в Москву, опасаясь быть задержанным. Политик выехал из страны с детьми, его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало подтвердил, что покинул страну из-за угрозы задержания, но заявил, что может вернуться до выборов, назначенных на 9 августа.

«[Это случилось потому], что между Россией и Белоруссией нет границ. Если бы они поехали на Украину, там есть украинско-белорусская граница. Насколько нас проинформировали, он (Валерий Цепкало. — Ред.) уже в системе. Если бы они провели его паспорт… его попросту не выпустили бы за пределы Белоруссии. Именно поэтому он выбрал Россию и поехал вместе с детьми в Россию", — сообщила Вероника Цепкало.

Пять кандидатов в президенты Белоруссии и вторая попытка Майдана © AFP, Sergei GAPON

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 июля отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты страны профессионального дипломата Валерия Цепкало.

Решение было принято единогласно из-за недостаточного количества сданных подписей в поддержку оппозиционного политика. Из 160 тысяч сданных за Цепкало подписных листов были признаны действительными лишь 75 тысяч.