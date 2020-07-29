Ранее источник в окружении Цепкало сообщил, что оппозиционер срочно уехал из Белоруссии в Москву, опасаясь быть задержанным. Политик выехал из страны с детьми, его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало подтвердил, что покинул страну из-за угрозы задержания, но заявил, что может вернуться до выборов, назначенных на 9 августа.
«[Это случилось потому], что между Россией и Белоруссией нет границ. Если бы они поехали на Украину, там есть украинско-белорусская граница. Насколько нас проинформировали, он (Валерий Цепкало. — Ред.) уже в системе. Если бы они провели его паспорт… его попросту не выпустили бы за пределы Белоруссии. Именно поэтому он выбрал Россию и поехал вместе с детьми в Россию", — сообщила Вероника Цепкало.
Она также подчеркнула, что ее супруг не сделал ничего незаконного в Белоруссии и пытался лишь осуществить свое конституционное право.
Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 июля отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты страны профессионального дипломата Валерия Цепкало.
Решение было принято единогласно из-за недостаточного количества сданных подписей в поддержку оппозиционного политика. Из 160 тысяч сданных за Цепкало подписных листов были признаны действительными лишь 75 тысяч.