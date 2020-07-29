«Начиная с сентября 2016 года компания выполнила 464 операции по гидравлического разрыва пласта (ГРП) на 253 скважинах, которые обеспечили дополнительную добычу 6 млрд кубометров газа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за четыре года команда специалистов дивизиона достигла высокого коэффициента успешности операций ГРП — более 80% из них дают положительный эффект и помогают другим проектам, таким как бурение боковых стволов, разработка газа в плотных породах и т.д., улучшить свою экономику и результативность.
«Программа ГРП — направление, который доказал свою эффективность. Результаты этих операций в среднем дают около 14% суточной добычи», — сказал директор дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча» Александр Романюк.