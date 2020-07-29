Технология гидроразрыва пласта (ГРП), которая применяется для добычи сланцевого газа, позволила «Нафтогаз Разведка и Добыча» с 2016 года дополнительно добыть 6 млрд кубометров газа, сообщила пресс-служба компании.

«Начиная с сентября 2016 года компания выполнила 464 операции по гидравлического разрыва пласта (ГРП) на 253 скважинах, которые обеспечили дополнительную добычу 6 млрд кубометров газа», — говорится в сообщении.

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«Программа ГРП — направление, который доказал свою эффективность. Результаты этих операций в среднем дают около 14% суточной добычи», — сказал директор дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча» Александр Романюк.