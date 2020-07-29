Полиция квалифицировала действия мужчины, ворвавшегося в синагогу Мариуполя Донецкой области Украины с топором, как покушение на убийство. Об этом 28 июля сообщили на сайте МВД Украины

Зеленский рассказал о низком уровне антисемитизма на Украине после поджога синагоги © скриншот видео Украина • РУ Предварительная квалификация события — ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины, то есть — покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений. Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя. Известно, что он был одет в голубую футболку с белыми рукавами, темно-синие спортивные штаны, кроссовки с салатовыми вставками.