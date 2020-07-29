Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала двух подозреваемых в организации взрывов возле метро «Шулявская» и в жилом доме на Подоле в Киеве. Об этом 29 июля ведомство сообщает в Facebook

Отмечается, что для совершения терактов злоумышленники использовали телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi-роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. В целях конспирации они скрытно передвигались по городу и пытались максимально избегать камер видеонаблюдения. О политике на даче: истоки украинского радикализма

«Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили и обезвредили взрывные устройства возле станции метро «Минская» и на сортировочной станции. Ведомство сообщило, что преступники требовали от властей перевести им 50 биткоинов (около 500 тысяч долларов). Задержанным инкриминируется статья «теракт».