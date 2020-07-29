Делегации России и США в течение 13 часов вели переговоры в Вене по вопросам безопасности в космосе и снижению рисков и недоразумений, настроены на продолжение диалога, сообщает РИА Новости 29 июля со ссылкой на Госдепартамент Соединенных Штатов

«В рамках диалога по стратегической безопасности состоялась встреча представителей министерств обороны, энергетики, а также Совета национальной безопасности (США) с представителями Российской Федерации в рамках обмена мнениями по вопросам космической безопасности. В ходе более чем 13-часовой дискуссии эти высокопоставленные американские гражданские и военные эксперты с опытом космической политики и оперативной деятельности провели дискуссии по широкому кругу вопросов с российскими коллегами в рамках первого за последние семь лет диалога по космосу с Москвой», — цитирует агентство сообщение госдепа.

Отмечается, что обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, «в частности, улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию».