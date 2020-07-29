Полноценное возобновление путешествий в Европу для украинцев возобновится, когда снизятся показатели заболеваемости коронавирусом, и этого можно будет ожидать не раньше осени. Об этом 29 июля заявила в интервью «Сегодня» вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк «Ограничения, связанные с коронавирусом, и безвиз — это разные вопросы. Безвиз — это политическое решение и к нему вопросов нет. Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью», — заявила Стефанишина.