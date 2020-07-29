По ее словам, возобновление полноценных путешествий в ЕС не зависит от политических договоренностей, это исключительно эпидемиологический вопрос. Вице-премьер также отметила, что политика ЕС касательно ограничений на въезд граждан третьих стран касается не только Украины.
«Ограничения, связанные с коронавирусом, и безвиз — это разные вопросы. Безвиз — это политическое решение и к нему вопросов нет. Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью», — заявила Стефанишина.