«Мне кажется, как только мы начинаем делать какие-то серьезные действия по спасению медицины, сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины, и являются сейчас депутатами партии "Голос", которая стала инициатором этих событий. С последствиями, в частности, и их действиями, я сейчас сталкиваюсь», — заявил министр.
При этом Степанов не стал отрицать, что может совершать какие-то ошибки. Но они не настолько критичные, по его мнению, чтобы увольняться с должности министра.