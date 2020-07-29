Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сбор подписей за его отставку в Верховной Раде инициировали депутаты от партии «Голос», которые имели прямое отношение к развалу медицины. Об этом 29 июля он заявил в эфире телеканала «1+1»

Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов При этом Степанов не стал отрицать, что может совершать какие-то ошибки. Но они не настолько критичные, по его мнению, чтобы увольняться с должности министра.