Продюсер Иосиф Пригожин поспорил с композитором Юрием Лозой из-за гонораров российской певицы украинского происхождения Лолиты. Об этом 28 июля сообщил «Пятый канал»

«Не зажралась ли?»: Лозу шокировали расценки за выступления Лолиты © РИА Новости, Антон Белицкий | Перейти в фотобанк

«Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалованья. У каждого своя экономика и своя стоимость», — подчеркнул продюсер.

Он добавил, что считает, будто Лоза ведет себя не по-мужски. По мнению Пригожина, композитор не должен давать советы Лолите.

Накануне Лоза сказал, что исполнительница «зажралась», так как получает за выступления порядка 40 тысяч евро. Он напомнил, что зарплата шахтеров, занимающихся тяжелым трудом, не превышает 50 тысяч рублей.