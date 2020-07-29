Пригожин назвал Лолиту достойной и профессиональной артисткой, которая стоит своих денег.
«Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалованья. У каждого своя экономика и своя стоимость», — подчеркнул продюсер.
Он добавил, что считает, будто Лоза ведет себя не по-мужски. По мнению Пригожина, композитор не должен давать советы Лолите.
Накануне Лоза сказал, что исполнительница «зажралась», так как получает за выступления порядка 40 тысяч евро. Он напомнил, что зарплата шахтеров, занимающихся тяжелым трудом, не превышает 50 тысяч рублей.