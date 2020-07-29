Украинские футбольные клубы «Динамо» и «Шахтер» 29 июля поздравили Мирчу Луческу с 75-летним юбилеем

Армен Гаспарян: Мирча Луческу станет самым проклинаемым человеком в структуре ФК «Шахтер» © Скриншот из видео Украина.ру Игорь Суркис, капитан команды Сергей Сидорчук», — говорится на сайте «Динамо».

Поздравил Луческу и донецкий «Шахтер», правда, значительно лаконичнее.

«"Шахтер" поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце», — пожелали футболисты на своем сайте.

Луческу подписал контракт с «Динамо» на два года с возможностью продления еще на один. До этого румын отдал 12 лет карьеры (2004-2016) заядлому врагу киевлян — донецкому «Шахтеру».