«Уважаемый Мирча! Сердечно поздравляя вас с юбилеем, отдаем должное мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности. Сторонник зрелищной, блестящей игры, вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, способствуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого "Шахтера" — лучшее тому подтверждение. Надеемся, что ваши опыт и мастерство, жизненная и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском "Динамо", способствуя возвращению клубу его заслуженного статуса. <…> С уважением, президент ФК Динамо Киев Игорь Суркис, капитан команды Сергей Сидорчук», — говорится на сайте «Динамо».
Поздравил Луческу и донецкий «Шахтер», правда, значительно лаконичнее.
«"Шахтер" поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце», — пожелали футболисты на своем сайте.
Луческу подписал контракт с «Динамо» на два года с возможностью продления еще на один. До этого румын отдал 12 лет карьеры (2004-2016) заядлому врагу киевлян — донецкому «Шахтеру».