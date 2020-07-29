Данилов отметил, что риск «российской военной угрозы» в направлении Херсонской и Николаевской областей присутствует, но украинская армия контролирует ситуацию и не позволит реализовать «агрессию» со стороны РФ.
«Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну — с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы — большая ошибка», — подчеркнул он.
Секретарь СНБО также добавил, что в противостоянии России и Украины Киев может рассчитывать на помощь стран-партнеров. Также, в ответ на учения, Украина может начать свои военные маневры уже в сентябре.
«Могут быть и учения параллельно с "Кавказ-2020", причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения — давайте увидим», — подытожил Данилов.
Он также заявил, что Киев не интересует реакция Москвы на ответные маневры.