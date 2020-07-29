Киев, в ответ на российские учения «Кавказ-2020», которые состоятся в сентябре у украинских границ, намерен провести собственные учения. Об этом 28 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24»

Данилов отметил, что риск «российской военной угрозы» в направлении Херсонской и Николаевской областей присутствует, но украинская армия контролирует ситуацию и не позволит реализовать «агрессию» со стороны РФ.

«Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну — с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы — большая ошибка», — подчеркнул он.

Украина решила параллельно с РФ провести стратегические командно-штабные учения © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

«Могут быть и учения параллельно с "Кавказ-2020", причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения — давайте увидим», — подытожил Данилов.

Он также заявил, что Киев не интересует реакция Москвы на ответные маневры.