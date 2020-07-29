Донецкий Национальный Университет отказался от бюджетных мест по идеологически важным специальностям - политология и журналистика. Об этом 29 июля сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

«Из Украины в Россию»: обучение во время пандемии в России и на Украине ©

«Все же дурной пример Украины заразителен. Там один артист сделал сумасшедшую идеологическую карьеру. И вот, извольте видеть, как это откликнулось в ДНР», — говорится в посте.