«Из Украины в Россию»: обучение во время пандемии в России и на Украине
«Из Украины в Россию»: обучение во время пандемии в России и на Украине
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При этом планируется открыть набор по специальности «Актерское мастерство».

«Все же дурной пример Украины заразителен. Там один артист сделал сумасшедшую идеологическую карьеру. И вот, извольте видеть, как это откликнулось в ДНР», — говорится в посте.

 