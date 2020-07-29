Полсотни летучих мышей атаковали балкон в Кривом Роге
Полсотни летучих мышей атаковали балкон в Кривом Роге
© СС0, Pixabay
Инцидент произошел в Хортицком районе Запорожья.

Женщина повисла на балконе и держалась за поручни. Ее вовремя заметили родные и бросились на помощь. По словам свидетелей происшествия, ее удалось спасти.

Причины случившегося пока неизвестны.