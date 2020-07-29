Инцидент произошел в Хортицком районе Запорожья.
Женщина повисла на балконе и держалась за поручни. Ее вовремя заметили родные и бросились на помощь. По словам свидетелей происшествия, ее удалось спасти.
Причины случившегося пока неизвестны.
Инцидент произошел в Хортицком районе Запорожья.
Женщина повисла на балконе и держалась за поручни. Ее вовремя заметили родные и бросились на помощь. По словам свидетелей происшествия, ее удалось спасти.
Причины случившегося пока неизвестны.
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