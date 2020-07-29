В Запорожье спасли пожилую женщину, которая повисла на балконе, держась за перила обеими руками. Соответствующую видеозапись 28 июля опубликовали очевидцы и ТСН

Полсотни летучих мышей атаковали балкон в Кривом Роге © СС0, Pixabay Женщина повисла на балконе и держалась за поручни. Ее вовремя заметили родные и бросились на помощь. По словам свидетелей происшествия, ее удалось спасти. Причины случившегося пока неизвестны.