Украинский телеканал «112 Украина» в День крещения Руси транслировал речь Патриарха РПЦ Кирилла, что вызвало негативные отклики у националистов. Пример такой реакции на своей странице в Facebook продемонстрировал 28 июля политический эксперт Андрей Смолий

«Если на "украинском" телевидении Кирилл Гундяев (мирское имя Патриарха Кирилла — ред.) поздравляет украинских зрителей с Днем Крещением Руси, то это уже совсем грустный признак. Кремль не скрывает, что контролирует информационное пространство Украины», — написал Смолий.

В Киево-Печерской лавре отметили День Крещения Руси © РИА Новости, Александр Альтман | Перейти в фотобанк

В своей речи предстоятель русской церкви отметил, что люди должны быть ближе к Богу, «чтобы никакая злая сила не нарушала течения нашей жизни». Так же глава РПЦ подчеркнул, что в основе всех ужасных беспорядков, бедствий и невзгод, происходящих в мире, лежит грех.