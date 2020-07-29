«Если на "украинском" телевидении Кирилл Гундяев (мирское имя Патриарха Кирилла — ред.) поздравляет украинских зрителей с Днем Крещением Руси, то это уже совсем грустный признак. Кремль не скрывает, что контролирует информационное пространство Украины», — написал Смолий.
В своем посте он обратился к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, обвинив его в том, что он «закрыл глаза и уши», наблюдая, как «пятая колонна Кремля оккупирует информационное пространство страны».
В своей речи предстоятель русской церкви отметил, что люди должны быть ближе к Богу, «чтобы никакая злая сила не нарушала течения нашей жизни». Так же глава РПЦ подчеркнул, что в основе всех ужасных беспорядков, бедствий и невзгод, происходящих в мире, лежит грех.