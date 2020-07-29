За июнь городской голова получил 47 230 гривен (123,3 тыс. рублей). Премии в этом месяце Кличко начислены не были.
В то же время заместитель мэра по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда получила 46 585 гривен (121,6 тыс. рублей).
Другой заместитель Кличко Александр Густелев заработал на своей должности 37 124 гривны (96,9 тыс. рублей), Валентин Мондриевский — 43 408 гривен (113,3 тыс. рублей), Вячеслав Непоп — 61 327 гривен (из них 32 904 гривны — материальная помощь на оздоровление) (160,1 тыс. рублей), Петр Пантелеев — 44 906 гривен (117,2 тыс. рублей).