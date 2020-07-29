Мэр Киева Виталий Кличко за июнь получил чуть более 47 тыс. гривен, в то время как доход его заместителей за прошлый месяц составил от 37 до 61 тыс. гривен. Об этом сообщили в аппарате Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают «Украинские новости» в среду, 29 июля

За июнь городской голова получил 47 230 гривен (123,3 тыс. рублей). Премии в этом месяце Кличко начислены не были. Боксер в посудной лавке. Чем запомнится мэр Кличко киевлянам © Украина.ру Марина Хонда получила 46 585 гривен (121,6 тыс. рублей). Другой заместитель Кличко Александр Густелев заработал на своей должности 37 124 гривны (96,9 тыс. рублей), Валентин Мондриевский — 43 408 гривен (113,3 тыс. рублей), Вячеслав Непоп — 61 327 гривен (из них 32 904 гривны — материальная помощь на оздоровление) (160,1 тыс. рублей), Петр Пантелеев — 44 906 гривен (117,2 тыс. рублей).