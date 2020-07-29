Американский миллиардер и основатель Microsoft назвал тесты на коронавирус бессмысленной тратой времени и средств. Об этом 28 июля сообщил телеканал CNBC

Билл Гейтс выделил миллионы долларов на борьбу с коронавирусом © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Сейчас, когда вы ждете больше трех дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это сумасшествие. Вы должны получать их как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других», — сказал Гейтс.

Он добавил, что при действующей системе тестирования отчеты о постоянном увеличении количества проверенных на вирус граждан абсолютно бесполезны.

Также он полагает, что доступ к быстрым тестам нужно обеспечить малоимущим.

«Вам нужно расставить приоритеты. Вы должны убедиться, что люди с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, получат результаты в течение 24 часов», — объяснил он.

Фонд Гейтса спонсирует создание вакцины против Covid-19.