Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство, возбужденное в июне против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Об этом во 28 июля сообщило издание «Украинские новости»

Холодницкий ответил Венедиктовой на обвинения в бездействии © пресс-служба НАБУ источника из Офиса прокурора, дело против Холодницкого было закрыто еще 2 июля. Причиной такому решению назвали отсутствие состава дисциплинарного правонарушения.

В июне Офис генпрокурора открыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого по жалобе руководителя Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Сергея Лисаченко. Первое заседание профильной Кадровой комиссии было намечено на 17 июня. Однако тогда члены комиссии отложили рассмотрение дела Холодницкого на две недели.

Недавно глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова и руководитель САП Холодницкий обвинили друг друга в бездействии по ряду уголовных дел.