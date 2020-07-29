Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа-младшего из-за видео о коронавирусе

Twitter на 12 часов заблокировал аккаунт Дональда Трампа-младшего, сына президента США, после твита, который нарушает политику соцсети по дезинформации о СOVID-19

Twitter манипулирует мнением людей – эксперты © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Представитель Twitter сказал, что аккаунт заблокировали до тех пор, пока твит не будет удален.

В твите, из-за которого временно забанили Трампа-младшего, было видео, где гидроксихлорохин рекламировался как «лекарство» от COVID-19, а также утверждалось, что людям не нужны маски для предотвращения распространения вируса.

По ссылке на пост Трампа-младшего открывалось уведомление, что твит недоступен, поскольку нарушает правила соцсети.

Трамп-младший назвал блокировку его микроблога «цензурой в цифровую эпоху».