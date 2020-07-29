«Мы пригласили иранскую делегацию в Киев. Мы ценим, что они приняли приглашение, и они приезжают 29-30 июля, послезавтра. Я не могу раскрыть окончательные цифры компенсаций, не потому что я не хочу, а потому что цифры будут результатом консультаций», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что намерен лично принять делегацию и подчеркнул, что Украина будет представлять на консультациях интересы всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им. Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании. Иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.