Делегация из Ирана прибудет в Киев для проведения консультаций о компенсациях родственникам погибших в результате поражения самолета «Международных авиалиний Украины» иранской ракетой. Об этом 29 июля сообщает «Интерфакс-Украина»

Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что намерен лично принять делегацию и подчеркнул, что Украина будет представлять на консультациях интересы всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им. Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании. Иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.