США включили на полную мощность пропагандисткую машину, чтобы создать привлекательный образ своей страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: Преобразователи русского большинства в Украине в антирусское уже достали это самое большинство © РИА Новости, Александр Натрускин

«А для того, чтобы добиться такого массового представления, американцы не только включили на полную мощность свою машину пропаганды, на фоне которой министерство Геббельса выглядит совершенно невинной структурой. Они еще совершенно сознательно и целенаправленно разоряли издания, где высказывалась противоположная точка зрения», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, США организовали мощную систему отбора более-менее способных людей и стажировки этих людей у себя. Таким образом, они добились, что американский рынок стал главной приманкой для всех деловых людей всего мира, а уже опираясь на это, они пользуются разными «мягкими силами».

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