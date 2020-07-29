Американцы потратили десятилетия на то, чтобы создать в общественном мнении твердое впечатление, что любой, кто не считает Америку лучшей в мире страной, по меньшей мере, дурак, а то и совершенно сознательный враг своего народа, сбивающий его с пути истинного, считает публицист.
«А для того, чтобы добиться такого массового представления, американцы не только включили на полную мощность свою машину пропаганды, на фоне которой министерство Геббельса выглядит совершенно невинной структурой. Они еще совершенно сознательно и целенаправленно разоряли издания, где высказывалась противоположная точка зрения», — рассказал собеседник издания.
Кроме того, США организовали мощную систему отбора более-менее способных людей и стажировки этих людей у себя. Таким образом, они добились, что американский рынок стал главной приманкой для всех деловых людей всего мира, а уже опираясь на это, они пользуются разными «мягкими силами».
Полностью интервью можно прочитать здесь.