Единственным человеком, кто действительно сравнивает массовые беспорядки в США с киевским Майданом 2014 года, является сам американский президент Дональд Трамп. Об этом рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: В США идет борьба между конструктивной и деструктивной моделью будущего © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Понятно, что хочет сказать Трамп. Он сравнивает хаос и порядок, и для него высшим выражением хаоса являются именно события, которые происходили в 2014 году на Украине. Причем он четко отстраняется от участия США в этих событиях, сваливая вину на две фигуры: Нуланд и Байдена. Байден является его оппонентом, поэтому для Трампа важно подчеркивать, что действия Байдена фактически привели к развалу государства», — пояснил Асафов.

В остальном, добавил политолог, эти протесты, несмотря на внешнюю схожесть, нельзя сравнивать с Майданом или цветными революциями, потому что они обусловлены внутренними американскими проблемами, и потому что у них нет внешнего организатора и бенефициара.