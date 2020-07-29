Эксперт напомнил, что именно Трамп разместил у себя в соцсетях иллюстрацию, на которой будущее человека разделено на две части: на одной стороне изображена процветающая Америка с правопорядком, а другая сторона проиллюстрирована фотографией с того самого майдана.
«Понятно, что хочет сказать Трамп. Он сравнивает хаос и порядок, и для него высшим выражением хаоса являются именно события, которые происходили в 2014 году на Украине. Причем он четко отстраняется от участия США в этих событиях, сваливая вину на две фигуры: Нуланд и Байдена. Байден является его оппонентом, поэтому для Трампа важно подчеркивать, что действия Байдена фактически привели к развалу государства», — пояснил Асафов.
В остальном, добавил политолог, эти протесты, несмотря на внешнюю схожесть, нельзя сравнивать с Майданом или цветными революциями, потому что они обусловлены внутренними американскими проблемами, и потому что у них нет внешнего организатора и бенефициара.