Эксперт напомнил, что если строительство авианосцев было прекращено, потому что Россия была не в состоянии их финансировать и закупать, то строительство ракетного крейсера «Украина» было прекращено, несмотря на то, что Россия хотела его выкупить, достроить и ввести в состав флота.
«Украина сознательно саботировала его строительство. Она даже заявляла, что она его достроит, и это будет флагман украинского флота. Куда собирался плавать этот флагман непонятно, его поэтому в общем-то и не достроили», — пояснил Ищенко.
По его мнению, точно такая же ситуация складывалась и в авиации, когда Украина, подыгрывая США и ослабляя боевую мощь России, отказывалась передать или продать Москве стратегические бомбардировщики, лишь часть отдав в качестве уплаты долга, а остальные порезав на металлолом.
Политолог добавил, что это нанесло по судостроению России очень серьезный удар, потому что некоторые корабли океанских классов Россия могла строить на других верфях, но строительство авианосных кораблей начало возрождаться только сейчас.