Поскольку Украине по объективным причинам не нужно строительство кораблей океанского класса, занимавшиеся этим судоверфи на ее территории могли работать только в интересах России. Поэтому работа этих верфей в интересах России и была остановлена. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко влог №75: Перспективы развития военно-морского флота Украины © кадр из видео Украина.ру

«Украина сознательно саботировала его строительство. Она даже заявляла, что она его достроит, и это будет флагман украинского флота. Куда собирался плавать этот флагман непонятно, его поэтому в общем-то и не достроили», — пояснил Ищенко.

По его мнению, точно такая же ситуация складывалась и в авиации, когда Украина, подыгрывая США и ослабляя боевую мощь России, отказывалась передать или продать Москве стратегические бомбардировщики, лишь часть отдав в качестве уплаты долга, а остальные порезав на металлолом.

Политолог добавил, что это нанесло по судостроению России очень серьезный удар, потому что некоторые корабли океанских классов Россия могла строить на других верфях, но строительство авианосных кораблей начало возрождаться только сейчас.