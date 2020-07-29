США в случае со строительством «Северного потока-2» продемонстрировали мелочность и «унизились до мелкого махерства», желая поставлять более дорогой «сланцевый газ свободы» в Европу вместо российского. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Сатановский рассказал о новом оружии, который позволит РФ нанести удар по принципу «мертвой руки» © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Треска должна нереститься. Я разве против трески? Я очень люблю треску, с лучком, с майонезом, жареную, в духовке, котлеты из нее очень вкусные. Я все понимаю. Но треска нерестится в районе Борнхольма. Мы умеем треску ловить, мы знаем, где она. Там труба уже лежит. Там, где сейчас в трубе разрыв, трески нет», — подчеркнул Сатановский.

По его мнению, после нереста трески противники «Северного потока-2» придумают новые предлоги, чтобы заморозить строительство его финальной части. В качестве примера политолог иронично предложил выращивание молодых нерп, обучение полету птенцов чайки и бархатный сезон на пляжах Дании.

В любом случае за всеми этими формальностями будут стоять жадность и цинизм США в антироссийской игре, подчеркнул он.