Дональд Трамп уже заявлял о том, что необходимо оптимизировать американские внешнеполитические обязательства, сохранив только те из них, которые выгодны США, которые несут хоть какой-то profit
«И конечно же, если США откажутся от роли мирового полицейского, мир станет гораздо более опасным. Потому что мы все критикуем Штаты, и критикуем за дело, американцы действительно в ряде вопросов ведут себя как слон или ишак, в зависимости от того, кто находится во главе США, демократы или республиканцы, в посудной лавке. Но при этом США делают огромное количество черновой работы, предотвращая возникновения целого ряда военных конфликтов: китайско-тайваньский, межкорейский», — рассказал политолог.
Поэтому России очень невыгодно, чтобы США перестали играть роль мирового полицейского. Однако России выгодно, чтобы США немного более справедливо и ответственно играли эту роль, добавил Геворг Мирзаян.
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