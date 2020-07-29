Соединенные Штаты действительно теряют роль мирового полицейского, отчасти потому, что у них не хватает ресурсов играть эту роль, а отчасти потому, что у них теряется желание играть эту роль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Мирзаян: Если США откажутся от роли мирового жандарма, мир станет гораздо более опасным © РИА Новости, Нина Зотина Дональд Трамп уже заявлял о том, что необходимо оптимизировать американские внешнеполитические обязательства, сохранив только те из них, которые выгодны США, которые несут хоть какой-то profit

«И конечно же, если США откажутся от роли мирового полицейского, мир станет гораздо более опасным. Потому что мы все критикуем Штаты, и критикуем за дело, американцы действительно в ряде вопросов ведут себя как слон или ишак, в зависимости от того, кто находится во главе США, демократы или республиканцы, в посудной лавке. Но при этом США делают огромное количество черновой работы, предотвращая возникновения целого ряда военных конфликтов: китайско-тайваньский, межкорейский», — рассказал политолог.

Поэтому России очень невыгодно, чтобы США перестали играть роль мирового полицейского. Однако России выгодно, чтобы США немного более справедливо и ответственно играли эту роль, добавил Геворг Мирзаян.

Полностью интервью можно прочитать здесь.