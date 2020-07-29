«Язык, на котором «мягкая сила» России до сих пор разговаривает, для новых поколений вообще непонятен. Вот эти реверансы постоянно в сторону Советского Союза… Да, там было много хорошего, но для поколения, которому сейчас 20 лет, Советский Союз — это история, которую они не знают», — привел пример эксперт.
Политолог также отметил, что если Россия хочет увеличить процент людей, которые уважают российскую культуру, то работать надо не с ними, а с теми, кто нейтрален или вовсе является противником.
Однако, добавил Сихарулидзе, в России очень многие считают, что нет смысла вкладывать деньги гражданское общество, в популяризацию российской культуры, в образование, потому что целесообразнее вкладывать деньги в военную мощь.