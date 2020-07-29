Главные проблемы «мягкой силы» России состоят в том, что она чрезмерно политизирована, разговаривает на языке, на котором многие уже не разговаривают, она сфокусирована на тех людях, на которых не надо фокусироваться. Об этом рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: России надо продвигать альтернативу западной идеологии в виде консервативной демократии © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Политолог также отметил, что если Россия хочет увеличить процент людей, которые уважают российскую культуру, то работать надо не с ними, а с теми, кто нейтрален или вовсе является противником.

Однако, добавил Сихарулидзе, в России очень многие считают, что нет смысла вкладывать деньги гражданское общество, в популяризацию российской культуры, в образование, потому что целесообразнее вкладывать деньги в военную мощь.